Kaymakam Aslan, köy evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret etti

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, yapımı tamamlanan Kutluca Köyündeki köy evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Yeni konutlarına yerleşen vatandaşların durumları hakkında bilgi alan Aslan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti. - ADIYAMAN

