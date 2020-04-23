Kaymakam Aslan'dan miniklere televizyon sürprizi
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Kaymakam Aslan'dan miniklere televizyon sürprizi

Kaymakam Aslan'dan miniklere televizyon sürprizi Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan Eyüp Başbuğa'nın talebini anında karşıladı.

23.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:40
Kaymakam Aslan'dan miniklere televizyon sürprizi

Kaymakam Aslan'dan miniklere televizyon sürprizi

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan Eyüp Başbuğa'nın talebini anında karşıladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden gönderdiği mesajda, evlerinde televizyon olmadığı için Eba TV'yi izleyemediklerini ve bu yüzden derslerinden geri kaldığını ifade eden Eyüp Başbuğa, bu anlamda Kaymakam Aslan'dan yardım istedi. Eyüp Başbuğa'nın talebine duyarsız kalmayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Aslan, İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılıyla Başbuğa ailesine televizyon hediye etti.

Küçük Eyüp'ün annesi, evlerinde ne televizyon ne de bilgisayar olduğunu belirterek, "Çocuklarım derslerini izleyemiyorlardı. Bu yüzden oğlum sosyal medya hesabı üzerinden kaymakamımıza ulaştı. Oğlumun talebine duyarsız kalmadığı ve televizyon hediye ettiği için İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'a çok teşekkür ederim. Allah devletimizden ve yetkililerden razı olsun. Çocuklarım sizlerin sayesinde artık derslerinden geri kalmayacak" dedi.

Küçük Eyüp ise televizyon sayesinde artık Eba TV'yi izleyebileceklerini belirterek, Kaymakam Sinan Aslan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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