Kaymakam Aslan'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın mensuplarının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Hızla gelişen dünyada etkinliği her geçen gün artan ve demokrasinin ayrılmaz unsuru haline gelen basın ve yayın kuruluşlarının, dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak toplumu aydınlatmak gibi büyük bir görev ve sorumluluğu üstlendiğini aktaran Aslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"En temel insan haklarından haber alma hakkının etkili aracı olan basın, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve toplumumuzda demokrasinin yerleşip güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Basınımıza düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığı toplumun milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine sahip çıkarak kitle iletişimine katkıda bulunmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyor, böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için emek veren, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA