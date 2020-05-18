Kaymakam Aslan'dan 19 Mayıs mesajı
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Kaymakam Aslan'dan 19 Mayıs mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslan'dan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:17

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslan, yayımladığı mesajda, "Bugün; güçlü ve lider bir Türkiye için atılmış ilk adımın 101. yıldönümündeyiz. 19 Mayıs 1919 günü, tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakarlıklar gösteren aziz Türk milleti, esareti reddedip bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimizin de, tarihle bilimi, akılla vicdanı yoğurarak, kendilerine bırakılan emaneti geleceğe emin adımlarla taşıyacağından şüphemiz yoktur. İpekyolu Belediyesi olarak, bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile tüm çalışmalarımızda gençlerimizin ihtiyaç ve taleplerini gözetiyor, onlara mutlu bir gelecek sunmak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesile ile başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, istiklal mücadelemizin başlangıcının 101. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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