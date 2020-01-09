Kaymakam Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:58

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, "İletişimin etkili ve en yaygın kanallarından biri olan basın; halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve anlatım özgürlüğünün güvencesidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran önemli bir mesleği icra eden gazetecilik, ilkeli yayıncılık anlayışı ile olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına sesi olmaktadır. Kamuoyunu aydınlatmak için gecesini gündüzüne katarak, günün her saatinde haber peşinde koşan basın mensuplarımız, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Ayrıca kullanılan dilin naifliği ve olgunluğu elbette ki toplumsal birliğin sağlanması için son derece önemli bir rol oynamaktadır. Halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında bağ kuran basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Basın, günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, ulusal ve yerelin, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması için yürütülmekte olan çalışmaların ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum ve kamu mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA