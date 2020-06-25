Kaymakam Aslan, belediye çalışmalarını inceledi İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Sinan Aslan, ilçenin birçok noktasında devam eden sıcak asfalt, yama ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Sinan Aslan, ilçenin birçok noktasında devam eden sıcak asfalt, yama ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bahçıvan Mahallesi Türkoğlu 1. Sokak sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Aslan, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ilgili birim emirlerine talimat verdi.

İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde sorunların giderilmesi için yoğun çalışma yaptıklarını belirten Aslan, asfalt yama ve parke taşı çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşlara daha modern ve estetik ortamlar sunma gayretinde olduklarını ifade eden Aslan, "Arkadaşlarımızla ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda altı yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde gerekli asfalt ve parke taşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Böylece vatandaşlarımızın hizmetine daha güzel ve kullanışlı cadde ve sokaklar sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA