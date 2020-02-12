Kaymakam Asım Solak'tan taziye ziyareti

12.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:20

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Belediye Garaj Amiri Reşit Sarihan'ın vefat eden yakını için taziye ziyaretinde bulundu.

Ekecek Mahallesi Ömerova mezrasındaki taziye evine giden Solak, aileye başsağlığı diledi.

Aile fertleri, acılarını paylaşan Solak ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA