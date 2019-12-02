Kaymakam Asım Solak'tan okul ziyareti
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Kaymakam Asım Solak'tan okul ziyareti

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

02.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:54
Kaymakam Asım Solak'tan okul ziyareti

Kaymakamı , Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile sınıfları gezen Solak, öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini sordu.

Solak, üniversite sınavlarına hazırlanan 21 öğrenciye kitap seti hediye etti.

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Solak, "Bizim ve ülkemizin geleceğini temsil edebilecek insanların yetiştirilmesini sağlamak için eğitime büyük katkı sunacağız." dedi.

Kaynak: AA
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