Kaymakam Arslanköylü, Ferizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
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Kaymakam Arslanköylü, Ferizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

17.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:06
Kaymakam Arslanköylü, Ferizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Samet Kaymak ve hastane müdürü Muhammet Durmaz'ı ziyaret etti.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Samet Kaymak ve hastane müdürü Muhammet Durmaz'ı ziyaret etti.

Arslanköylü, ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilçede yapılan çalışmalardan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığına işaret eden Arslanköylü, "İlçemizde bulunan hastane, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlık merkezlerindeki tüm sağlık çalışanlarına yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, kendileri ile her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

Hastane başhekimi Kaymak da ziyaretinden dolayı Arslanköylü'ye teşekkür ederek, vatandaşlara iyi bir şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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