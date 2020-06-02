Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz" Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Alıncık-Işıklar grup köy yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Alıncık-Işıklar grup köy yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından, geçen yıl sıcak asfalt çalışmalarının 4 kilometrelik kısmı tamamlanan Alıncık-Işıklar köyü grup yolu'nun geri kalan 7 kilometrelik kısmının yapımına Kütahya İl Özel İdaresi tarafından başlandı. Ayrıca Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, köy yollarımızdaki bozuk kısımların asfalt yamalama işlemlerine başlandı. Yürütülen çalışmaları bugün yerinde inceledik. Devletimiz her şartta aralıksız hizmet vermeye devam ediyor. Köylümüzün rahatı için çalışmalar devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA