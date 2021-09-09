Kaymakam Anteplioğlu'ndan esnaf ziyareti
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Kaymakam Anteplioğlu'ndan esnaf ziyareti

Kaymakam Anteplioğlu'ndan esnaf ziyareti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Gaziantep'in İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ilçedeki esnafı ziyaret etti.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçe esnafını ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi, vatandaşlarla görüştü.

Uzay çatılı sebze pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Anteplioğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Anteplioğlu, Kovid-19 süreciyle zorlukların yaşandığını ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayatta canlanma olduğunu belirterek, aşılama ve alınan tedbirlere uyulduğu takdirde bu sıkıntılı günlerin sona ereceğini söyledi.

Anteplioğlu'na ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş da eşlik etti.

Kaymakam Anteplioğlu'ndan esnaf ziyareti
Kaymakam Anteplioğlu'ndan esnaf ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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