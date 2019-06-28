Kaymakam Altuntaş'tan sanayi esnafına ziyaret

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, sanayi esnafını ziyaret etti.

Altuntaş, sanayi sitesinde bulunan iş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden Altuntaş, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Adnan Kara'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bir yerin sanayisi ne kadar güçlü ise ekonomisinin de o kadar güçlü olacağını belirten Altuntaş, "Sanayi esnafına ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Burada bulunan esnafımız hem Taşova hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

Üreten her kim olursa olsun, halkımız ve bizler için önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek isterim." dedi

Kaynak: AA