Kaymakam Altuntaş'tan köy ziyaretleri

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Kumluca, Tekpınar, Hüsnüoğlu ve Çakırsu köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarlarından bilgi alan Altuntaş, köyleri ziyaret ederek sorunları yerinde incelediklerini söyledi.

Ziyaretlerde vatandaşın samimi gülen yüzünü görmenin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Altuntaş, "Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz .Köylerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA