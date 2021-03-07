Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

07.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:05
Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşuyor.

Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşuyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde geçtiğimiz ay göreve başlayan Kaymakam Furkan Alpay ilçedeki mahallelere ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaretlerinde kimi zaman vatandaşların evlerine konuk olan Kaymakam Alpay, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

Kaymakam Alpay son olarak, Yağdere, İncealan, Demirhan ve Malgaçlar Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Alpay, sorunları tek tek not alarak çözümü konusunda ilgili kurumlara talimat verdi. Kaymakam Furkan Alpay'a ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Mehmet Gökhan da eşlik etti. - AYDIN

Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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