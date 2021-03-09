Kaymakam Alpay'dan kurallara uyan esnaflara teşekkür belgesi
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Kaymakam Alpay'dan kurallara uyan esnaflara teşekkür belgesi

09.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:27
Kaymakam Alpay'dan kurallara uyan esnaflara teşekkür belgesi

Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, ilçedeki esnafları ziyaret ederek Korona virüs kurallarına uyan esnaflara teşekkür belgesi takdim etti.

Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, ilçedeki esnafları ziyaret ederek Korona virüs kurallarına uyan esnaflara teşekkür belgesi takdim etti.

Ay başında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından alınan kararlar ile birlikte kontrollü normalleşme süreci Aydın'da da başladı. Kapalı olan bazı işletmelere saat ve kapasite kısıtlaması getirilmek suretiyle açılması sağlanırken, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ile de sokaklarda yoğunluk oluştu. Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, İlçe Emniyet amiri Talet Afşar ile birlikte esnafları ziyaret etti. Kurallara uyan esnaflara teşekkür belgesi ile ödüllendiren Kaymakam Alpay, esnaflara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Alpay, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, normalleşmenin vatandaşlarda bir rehavet oluşturmaması gerektiğinin de altını çizdi. - AYDIN

Kaymakam Alpay'dan kurallara uyan esnaflara teşekkür belgesi
Kaymakam Alpay'dan kurallara uyan esnaflara teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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