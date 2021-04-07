Kaymakam Alpay çilek üreticilerine bereketli sezon dileğinde bulundu
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Kaymakam Alpay çilek üreticilerine bereketli sezon dileğinde bulundu

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Kaymakam Alpay çilek üreticilerine bereketli sezon dileğinde bulundu

Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, ilçedeki çilek üreticilerini tarlada ziyaret etti.

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Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, ilçedeki çilek üreticilerini tarlada ziyaret etti. Üreticiler ile sohbet eden Alpay çiftçilere bereketli bir hasar sezonu diledi.

Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da üreticiler çilek hasadına başladı. Korona virüse rağmen üretim faaliyetlerine devam eden çilek üreticilerini tarlalarında ziyaret eden Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay çiftçilerle sohbet etti. Kaymakam Alpay seralarda da incelemelerde bulunarak çileğin bu sezonki durumu hakkında bilgi aldı. Sultanhisar ilçesinin çilek üretimi ile marka olduğunu hatırlatan Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, "Çilek üretiminde marka olan ilçemizin üreten çiftçilerini ve emekçi tarım işçilerini ziyaret ederek bereketli bir sezon geçirilmesi adına temennilerimizi ilettik. Üreten çiftçilerimiz ve emekçilerimiz iyi ki varlar" dedi. - AYDIN

Kaymakam Alpay çilek üreticilerine bereketli sezon dileğinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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