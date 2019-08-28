28.08.2019 13:05

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığına atanan Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ilçeden ayrıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay çıkan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığına atandı. İlçe halkı tarafından sevilen sayılan Kaymakam Alibeyoğlu, vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Vatanlara veda eden Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ilçede 3 yıldır görev yaptığını belirterek, "Bin yıldan buyana İslam'a beşiklik yapan alimler, evliyalar, şehitler ve kahramanlar diyarı mübarek vatan toprağının müstesna bir parçası olan Güroymak ilçesinde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Devletimizin sağladığı imkanlar ölçüsünde, vatandaşlarımıza en güzel hizmeti hiçbir vatandaşımızı ayırmadan en tarafsız şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduk. Görev yaptığım 3 yılda gezmediğim mahalle, sokak, belde, köy ve mezra kalmamıştır. Hizmet götürürken renk körü olan devletimizin, ilçemizdeki temsilcisi olarak hiçbir vatandaşlarımızın din, dil, ırk, görüş ve düşüncesine bakmadan kamu hizmetlerinden yararlanması sözü vermiştik. Herkesi Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak sevdik, saydık ve bağrımıza basıp baş tacı yaptık. Dedelerimizin bin yıldır nazlı nazlı dalgalanması için cepheden cepheye koşarak canını verdiği bu mübarek nazlı ve şanlı bayrağımızın gölgesinde birlikteliğimizi çekemeyen herkese ve her sisteme inat, huzur içerisinde ve kardeşçe yaşamaya devam ettik" dedi.



Çanakkale'de, Sakarya'da, Galiçka'da, Filistin'de, Suriye'de Trablusgarb'ta din, iman ve vatanı için şehit düşerek aynı mezarda koyun koyuna yatan dedelerimiz gibi bu memlekette kıyamete kadar bir birimizle sarmaş dolaş yaşamaya devam edeceklerini ifade eden Alibeyoğlu, "Sizlerle birlikte bu ilçede görev yapmaktan çok memnun kaldım. Görev yaptığımız süre içerisinde hep birlikte Güroymak ve Güroymaklılar için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduk. Görev yaptığımız süreler içerisinde siz mesai arkadaşlarım ve ilçe halkından büyük destek gördüm. Görevim boyunca benimle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler Kamu çalışanıyız. Nerede görev verilirse orada seve seve çalışırız. Görev yapacağım yerde her zaman kapım sizlere açıktır. Hepimiz beşeriz, İnsanız iş yoğunluğundan dolayı bazen bilmeyerek hata yapmış olabiliriz. Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.



7 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile görev yeri değiştirilen ve Rize Ardeşen Kaymakamlığına ataması yapılan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Daire Amirleri ve Personellerle Vedalaşarak ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA