Kaymakam Alibeyoğlu, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.



Makamında ağırladığı şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Alibeyoğlu, şehit ve gazilerin bu cennet vatan için en değerli varlıkları olan canlarını hiç düşünmeden feda ettiklerini söyledi.



Alibeyoğlu, "Onların geriye bıraktıkları kişiler bizim için en kıymetli ve en değerli emanettir. Sizler her zaman başımızın tacısınız. Ne zaman dilerseniz kapımız da telefonumuz da mesai saati gözetmeksizin sizler için ardına kadar açıktır. Bizler büyük bir aileyiz. Devletimiz bu doğrultuda tüm imkanlarını seferber etmiştir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.



Ardından Alibeyoğlu, ailelerin istek ve talepleri dinledi.