Kaymakam Alibeyoğlu Köy Yollarını İnceledi
Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Cevizyatağı grup köy yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.
Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Cevizyatağı grup köy yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.
Güroymak Kaymakamlığı Özel İdaresine yaptırılan yoldaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Alibeyoğlu, ilçede kış mevsimi çok ağır geçtiği için yollarda tahribat oluştuğunu söyledi.
Bozulan yollarda bakım onarım çalışmalarına devam edildiğini belirten Alibeyoğlu, "Yaptığımız bu çalışmalarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da artırarak, günlük hayatlarında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz." dedi.
Kaymakam Alibeyoğlu'na incelemelerinde Güroymak İlçe Özel İdare Müdürü Hayrettin Günay da eşlik etti.
Kaynak: AA