Kaymakam Alibeyoğlu, Çalışmaları İnceledi

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yapılan park ve spor alanlarını inceledi.

Kaymakam Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçenin bütün mahallelerine yeşil alan ve park çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçede 15 mahallenin olduğunu hatırlatan Alibeyoğlu, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bu güne kadar 8 parkımızı bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İnşallah bu parkları tamamladığımızda ilçede 30 yeşil alan ve park olacak. Yine bu parkların büyüklüğüne göre uygun yerlerine spor tesisleri yani futbol, basketbol ve voleybol sahaları da yapacağız. Amacımız, ilçemizde vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği, eğlenebilecekleri ve oynayabilecekleri alanlar oluşturmaktır."

Vatandaşlardan Metin İlk ise, Kaymakam Alibeyoğlu'nun yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, "Mahallemizde şu an park ve halı saha yapıldı. Bu çalışmalarından dolayı Kaymakamımıza teşekkür ediyorum."diye konuştu.