Kaymakam Ali Murat Kayhan Gazeteciler Cemiyetinin Kahvaltı Programına Eşlik Etti.
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Kaymakam Ali Murat Kayhan Gazeteciler Cemiyetinin Kahvaltı Programına Eşlik Etti.

Kaymakam Ali Murat Kayhan Gazeteciler Cemiyetinin Kahvaltı Programına Eşlik Etti.
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Kaymakam Ali Murat Kayhan Gazeteciler Cemiyetinin Kahvaltı Programına eşlik etti.

Kaymakam Ali Murat Kayhan Gazeteciler Cemiyetinin Kahvaltı Programına eşlik etti. Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Derneği, geçtiğimiz günlerde ilk genel kurulunu gerçekleştirdikten sonra, yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ın da katıldığı kahvaltıda bir araya geldi. Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Sedat İskenderoğlu; Derneğimizi Gazeteciler ve Basın Bayramı günü olan 24 Temmuz 2020 tarihinde kurduk. Kovid- 19 tedbirleri kapsamında ertelenen ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdikten sonra, yönetim kurulu ve üyelerimiz ile ilk buluşmamızda Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan katılımı ile gerçekleştirdik bizlerle birlikte olmasından büyük mutluluk duyduk" dediKaymakam Ali Murat Kayhan' böylesine güzel bir toplulukla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek" ilçemizin sorunları, beklentileri talepleri ile ilgili sürekli halkın arasında bulunan basın mensubu arkadaşlarla birlikte olduk zaman zaman bu tür toplantılarla yine birlikte olacağız, Yeni yönetime de başarılar diliyorum dedi.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakam Ali Murat Kayhan Gazeteciler Cemiyetinin Kahvaltı Programına Eşlik Etti. - Haberler
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