Kaymakam Aktan, muhtarlarla bir araya geldi
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Kaymakam Aktan, muhtarlarla bir araya geldi

23.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:54
Kaymakam Aktan, muhtarlarla bir araya geldi

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Toplantıda muhtarların talep ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Aktan; korona virüsle mücadele çalışmalarını muhtarlarla paylaşarak herkesin alınan tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Korona virüsle mücadelede muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Kaymakam Aktan, "Korona virüsle mücadelemiz ancak kurallara eksiksiz uyulduğu takdirde başarıya ulaşabilir. Tüm vatandaşlarımız, kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını korumak adına temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere yetkili makamlarca uygulanan tüm tedbirlere koşulsuz riayet etmelidir. Muhtarlarımız da köylerinde bu hususlara dikkat edilmesi konusunda öncü olmalılardır" dedi. - SİVAS

Kaymakam Aktan, muhtarlarla bir araya geldi
Kaymakam Aktan, muhtarlarla bir araya geldi
Kaymakam Aktan, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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