Kaymakam Aksoy, Muhtarlarla Buluştu

Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, köy muhtarlarını yatırımlar konusunda bilgilendirdi.



Köy muhtarlarıyla bir araya gelen Aksoy, geçen yıl yapılan yatırımlar ile bu yıl hayata geçirilen yatırımları anlattı.



Aksoy, muhtarlardan köylerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.



Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Abdullah Yıldırım, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.