Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar federasyon başkanlarını ziyaret etti
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Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar federasyon başkanlarını ziyaret etti

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar Ankara ziyaretlerine devam ediyor.

03.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:30
Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar federasyon başkanlarını ziyaret etti

Kaymakamı ile Belediye Başkanı ziyaretlerine devam ediyor.


Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Acar, Türkiye Ragbi Federasyon Başkanı Murat Pozan, Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanı Hacer Akyüz ve Türkiye Herkes için Federasyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı'nı ziyaret etti.


Başkan Acar ile Kaymakam Aksoy ziyaretlerinde Kızılcahamam'la ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı federasyon başkanları Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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