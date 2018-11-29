Kaymakam Aksoy'dan Tarım Orman Müdürlüğüne Ziyaret

Kaymakam Aksoy'dan Tarım Orman Müdürlüğüne Ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Tarım Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy'dan Tarım Orman Müdürlüğüne Ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Tarım Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aksoy, ziyarette Tarım Orman Müdür Vekili Yavuz Ekici'den ilçede yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Ekici, ilçede 4 mevsim tarım yapıldığını, marul, havuç, yeşil soğan ve ıspanak üretildiğini söyledi.

Beypazarı'nda tarımın çeşitliliği konusunda bilgiler aktaran Ekici, Kaymakam Aksoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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