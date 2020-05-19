Kaymakam Aksoy'dan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün, milli mücadeleyi başlattığı, Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlangıcı olan bu anlamlı günün 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Yurdun dört bir yandan işgal altına alındığı ve vatanın işgalci güçler tarafından taksim edildiği bir dönemde, 1919 yılında Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesinin Türk tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Aksoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bu kurtuluş ateşi ile milletimizin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderi çizilmiştir." ifadesini kullandı.

19 Mayıs'ın gençliğe atfedilmesinin ve milli bayram olarak kutlanmasının oldukça anlamlı olduğuna işaret eden Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Türk milletine ve Türk gençliğine verdiği değerin ve güvenin sembolüdür. Atamızın Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yetişen Türk gençliğinin, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getireceğine ve bu güvene layık olacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyor sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA