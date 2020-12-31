Kaymakam Akköz, uygulama noktasını ziyaret etti
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Kaymakam Akköz, uygulama noktasını ziyaret etti

31.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:12
Kaymakam Akköz, uygulama noktasını ziyaret etti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, uygulamaya katıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, uygulamaya katıldı.

Uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçleri ile bir süre sohbet eden Akköz, sürücü ve yolculara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşanan salgın nedeniyle zor günlerden geçtiklerini aktaran Akköz, "Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik gibi hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için yapılan uyarıları dikkate alalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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