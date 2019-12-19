Kaymakam Akköz, öğrenci misafirhanesinde incelemelerde bulundu

19.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:54

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmenler tarafından oluşturulan misafirhanede incelemelerde bulundu.

Zor hava şartlarında köylerine gidemeyen öğrencileri misafir etmek için öğretmenler tarafından oluşturulan misafirhaneyi inceleyen Akköz, yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların en değerli varlıklar olduğunu belirten Akköz, "İlçeye bağlı değişik köylerden okulumuzda eğitim gören 87 öğrenci kışın meydana gelecek kar yağışı ve fırtınadan dolayı mağdur duruma düşmemesi için okulun kullanılmayan bir bölümüne öğretmenler tarafından misafirhane oluşturuldu." dedi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Şube Müdürü Serhat Duman da hazır bulundu.

Kaynak: AA