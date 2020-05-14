Kaymakam Akköz, Karaşar köyünü ziyaret etti Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, "Çiftçiler Günü" dolayısıyla Karaşar köyünü ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, "Çiftçiler Günü" dolayısıyla Karaşar köyünü ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ile Karaşar köyündeki ekili alanları gezen Akköz, köy muhtarı Hasan Kalkan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toprağa hayat veren tüm çiftçiler gününü kutlayan Akköz, "Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında, üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan, emekleriyle toprağı yoğuran, her zaman üreten ve çalışan tüm çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah bu yıl bereketli olur. Yapacağınız hasatlarda emeklerinin karşılığını alırsınız." dedi.

Kaynak: AA