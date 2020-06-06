Kaymakam Akköz, Bostankaya tren istasyonunu inceledi Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Bostankaya tren istasyonunda incelemelerde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Bostankaya tren istasyonunda incelemelerde bulundu.

Akköz, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Bostankaya tren istasyonunun Doğu ve Güneydoğu Ekspresi gibi yolcu trenlerinin geçiş güzergahında bulunduğunu aktaran Akköz, "Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmalarından dolayı Sivas'taki tren garı hizmete kapandı. Bu nedenle Bostankaya tren istasyonunu önem arz ediyor. Pandemi sürecinden sonra yeni normalde yolcuların varış ve kalkış noktası olacağından istasyonumuzda gerekli güvenlik ve hijyen önlemlerini kontrol ettik." dedi.

Kaynak: AA