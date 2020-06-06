Kaymakam Akköz, Bostankaya tren istasyonunu inceledi
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Kaymakam Akköz, Bostankaya tren istasyonunu inceledi

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Bostankaya tren istasyonunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Akköz, Bostankaya tren istasyonunu inceledi
06.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:10

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Bostankaya tren istasyonunda incelemelerde bulundu.

Akköz, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Bostankaya tren istasyonunun Doğu ve Güneydoğu Ekspresi gibi yolcu trenlerinin geçiş güzergahında bulunduğunu aktaran Akköz, "Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmalarından dolayı Sivas'taki tren garı hizmete kapandı. Bu nedenle Bostankaya tren istasyonunu önem arz ediyor. Pandemi sürecinden sonra yeni normalde yolcuların varış ve kalkış noktası olacağından istasyonumuzda gerekli güvenlik ve hijyen önlemlerini kontrol ettik." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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