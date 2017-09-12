Kaymakam Akhan'dan Aktaş'a Ziyaret

Ziyarette Doğubayazıt'ta 7 aylık süreçte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık görevinin yanı sıra Belediye Başkan Vekilliği yapan Kaymakam Ulaş Akhan, İnegöl'e gelerek Başkan Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alinur Aktaş'ın geçtiğimiz Şubat ayında AK Parti Genel Merkezi tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine koordinatör olarak görevlendirilmesiyle birlikte iki şehir arasındaki yakın temas yapılan ziyaretlerle devam ediyor.

Ziyarette konuşan Kaymakam Ulaş Akhan; "Bugün yaklaşık 7 aydır Doğubayazıt'ımız için bir fiil birlikte çalıştığımız, tecrübelerinden ve fikirlerinden faydalandığımız İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş beyi sıra bizde diyerek ziyaret için İnegöl'deyiz. Kendileri sağ olsun Doğubayazıt'ı sık sık ziyaret ediyorlar. Başkanımızın ilçemize koordinatör olarak atanmasının ardından Doğubayazıt'a Başkanımızın, İnegöl Belediyesinin ve Belediye personelinin gerçekten güzel katkıları oldu. Kendilerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce karşılıklı olarak muhtarlarımız, işadamlarımız, öğrencilerimiz, STK temsilcilerimiz gibi iki şehrin de dinamik unsurları gönül köprüsü çerçevesinde gidip geldiler. Ben özellikle Doğubayazıt'tan İnegöl'e gelen ve başkanımızın ağırladığı misafirlerinden hep güzel şeyler duydum. Burada Sayın Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bey en güzel şekilde ağırlamış bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben kaymakamlık stajımı yaklaşık 11 sene önce İnegöl'de yapmıştım. Burada inanılmaz değişim olduğunu gördüm. İnegöl gerçekten daha fazla büyümüş. Bunu gezdiğim cadde ve sokaklarında, gözlemlediğim sosyal dokusunda ve canlılığında çok net müşahede etme imkanım oldu. Tabi Sayın Başkanımız çok deneyimli bir belediye başkanı. Bunu Doğubayazıt'ta kendilerinin öncülük ettiği çalışmaların hayata geçirilmesinde görmüştüm, ancak İnegöl'de gözlem yapmak tabi daha farklı. Buraya hem teşekkür ziyareti hem de belediyecilikle ilgili bazı konularda yerinde gözlem yapmak için geldim. Ümit ediyorum ki başkanımızla birlikte Doğubayazıt için daha da güzel işlere imza atacağız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor Doğubayazıt halkının selam ve dualarını da ileterek çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "İki Şehir Tek Yürek sloganıyla çıktığımız bu zorlu yolda Kaymakam beyin de kararlı duruşu ile 7 ay gibi bir sürede Doğubayazıt'ta önemli değişim ve dönüşümlere imza attık. Doğubayazıt'ta fiziksel bir dönüşümün yanı sıra devletimizin vatandaşının yanında olduğunu her aşamada hissettirerek fikri bir değişim ve dönüşümünde mücadelesini verdik ve Ulaş beyin de gerçekten üstün gayretleriyle devam edeceğiz. Aldığımız geri dönüşler sayesinde bu konuda bir başarı elde ettiğimizi görmekteyiz. Bundan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar insanlarının sokaklarda tedirgin bir şekilde yaşadığı Doğubayazıt, çocukları sokaklarda özgürce oynayan, kadınları korkmadan alışverişe çıkabilen, dükkânları, işyerleri kepenklerin ardında kalmayan bir Doğubayazıt'a dönüştü. Hatta çok başarılı bir festivale imza atan bir Doğubayazıt'a dönüştü. Henüz yolun çok başındayız. Doğubayazıt için yapacak çok işimiz, kurduğumuz çok hayalimiz var. İnşallah Kaymakamımız Ulaş Bey ile birlikte gerçekleştireceğimiz projelerimizle insanlarının hür ve mutlu yaşadığı bir Doğubayazıt'ı halkımızın da desteğiyle inşa edeceğiz. Bu vesile ile gönül köprüleri kurduğumuz ve kendilerinden de büyük hüsnü kabul gördüğüm Doğubayazıt halkına en kalbi selamlarımı iletmek istiyorum." dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Aktaş, konuşmasını Akhan'a çalışmalarında başarılar dileyerek bitirdi.

Ziyaret sonunda Kaymakam Ulaş Akhan, Başkan Alinur Aktaş'a Doğubayazıt yöresine ait kilim hediye etti.