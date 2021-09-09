Kaymakam Akça göreve başladı
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Kaymakam Akça göreve başladı

Kaymakam Akça göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Eşref Akça, Kente gelerek görevine başladı.

Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Eşref Akça, Kente gelerek görevine başladı.

Eşref Akça, Nurdağı Kaymakamlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaymakam ve Vali Yardımcıları atama kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamlığına atandı. Eşref Akça, İlçeye gelerek, görevine başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarından brifing alan Kaymakam Eşref Akça, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

Eşref Akça Kimdir

1991 yılında Ankara'da doğdu ilk ve orta öğrenimini Mamak'ta tamamladı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak 2,5 yıl görev yaptı.2017 yılında 105. dönem Amasya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. 2 aylık Valilik stajının ardından Samsun/ Tekkeköy, Ardahan/ Göle ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Isparta Senirkent İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Yurtdışı stajı için gönderildiği İngiltere'de 8 ay süreyle Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitim aldı ve çeşitli kurumlarda incelemelerde bulundu. 2019-2021 yılları arasında Nurdağı Kaymakamlığı görevinin ardından Musabeyli ilçesinde görevine başladı. Kaymakam Eşref Akça evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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