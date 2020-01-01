Kaymakam Akça'dan sınırda görev yapan Mehmetçiğe ziyaret

01.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:32

İslahiye Kaymakam Vekili Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Suriye sınırı Höyük Sınır Karakolu'nda vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçiği ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



Kaymakam Akça, Suriye sınırı Höyük Sınır Karakolu'nda vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçiği ziyaret ederek mevzide nöbet tutan askerlerle sohbet etti.



Akça, sınırdan dönüşte İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini, Hatay kara yolu Hassa-İslahiye yol güvenlik noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, onların yeni yılını tebrik etti.

Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personellerini ve Nurdağı Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları ve hastalarını da ziyaret eden Akça, "Tüm personelimizin özverili çalışmaları neticesinde yeni yılın her iki ilçemizde huzur ve güven içerisinde karşıladık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA