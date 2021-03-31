Kaymakam Akça'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, sağlık çalışanlarına yönelik bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, sağlık çalışanlarına yönelik bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaymakam Akça, Nurdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve Nurdağı Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla buluştu.

Akça, sağlık çalışanlarına Kovid-19 salgını süresince gösterdikleri fedakarlıklar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek