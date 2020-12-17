Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi

17.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:08
Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında denetim yaptı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında denetim yaptı.

Akça, uzay çatılı pazar yerinde yapılan denetimlerde satıcı ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 hakkında bilgilendirmede bulundu.

Akça, alınan tedbirlere ne kadar sıkı uyulursa salgını hep birlikte kısa sürede yenebileceklerinin altını çizdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıtaların görev aldığı denetimler sırasında vatandaşlar, semt pazarına sosyal mesafeye göre giriş çıkış yaparak kurallara uydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Hakan Taşıyan Nilgün Belgün Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Erol Bulut Pierre Webo Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:09:31. #1.14#
title