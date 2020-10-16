Kaymakam Akça'dan Hazreti Ukkaşe Türbesi'ne ziyaret
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Kaymakam Akça'dan Hazreti Ukkaşe Türbesi'ne ziyaret

16.10.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:04
Kaymakam Akça'dan Hazreti Ukkaşe Türbesi'ne ziyaret

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi kapsamında türbede incelemelerde bulundu.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi kapsamında türbede incelemelerde bulundu.

Türbede 2017 yılında başlatılan ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen onarım ve çevre düzeni çalışmaları sürüyor.

Nurdağı ilçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde yer alan Hz. Ukkaşe Türbesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Akça, yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

Akça, normalleşme süreci ile birlikte türbeye gelen ziyaretçilere yönelik koronavirüs tedbirlerini de denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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