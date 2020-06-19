Kaymakam Akça'dan emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi
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Kaymakam Akça'dan emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde ilçede etkin görev alan jandarma ve emniyet görevlilerine başarı belgesi verdi.

Kaymakam Akça'dan emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi
19.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:10

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde ilçede etkin görev alan jandarma ve emniyet görevlilerine başarı belgesi verdi.

Nurdağı Kaymakamı Akça, makamında kabul ettiği İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önal ve emniyet personelleri ile Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi ile jandarma personellerine halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışan emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür etti, belgelerini verdi.

Burada konuşan Kaymakam Akça, "İlçemizde güvenlik güçlerimiz çağın gereksinimlerini de kullanarak suç ve suçluyla etkin bir mücadele sürdürüyor. Ülkemizin ve dünyanın sorunu haline gelen Kovid-19 pandemisi mücadelesinde etkin rol oynayan personellerimize ayrıca teşekkür ederim." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Önal ile emniyet personellerine belge veren Akça, tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi'ye ise hem başarı belgesi hem de ilçede bulunduğu süredeki katkılarından dolayı teşekkür ederek sağlık ve mutluluklar diledi, plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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