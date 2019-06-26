Kaymakam Akbulut'tan esnaf ziyareti

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçe merkezinde halk ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İlçe merkezi ve mahallelerde sık sık ziyaretler gerçekleştiren Akbulut, Yeni Mahalle 100. Yıl Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi.

Ziyaret ettiği esnaflarla sohbet eden Akbulut, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Akbulut, her zaman halkla iç içe olduklarını dile getirerek, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA