Kaymakam Akbulut, esnaf ve güvenlik güçlerini ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, esnaf ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, esnaf ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

İlçe merkezinde esnafı ve uygulama noktalarında görevli asker ve polisleri ziyaret eden Akbulut, onlarla sohbet etti.

Daha sonra yavru alabalık üretim tesislerini gezen Akbulut, ilgililerden balık üretimiyle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan