Kaymakam Abbasoğlu: "Öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim almalı"

09.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:49

Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı incelemelerde eksiklikler gören Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, verdiği talimatla okulda tadilat çalışmalarını başlattı.



Okulun bakımının yapılmadığını gördüğünü ve duruma hemen müdahale ettiğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması bizim en önemli görevlerimizden biridir. Okulumuza ziyaret ettiğimizde boya, kapılarda var olan sorunlar ve görüntü kirliliği olduğunu tespit ettik. Gerekli tespitleri yapıp Kaymakamlık makamımızın tarafından hemen çalışmalara başladık. ihtiyaç duyulan kısımlardaki bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede bitireceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA