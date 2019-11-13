Kaymakam Abbasoğlu: "Köylümüzün talepleri en önemli önceliğimizdir"

13.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:17

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde köylere yapılan yatırımlar takdirle karşılanıyor.



İlçeye bağlı toplam 10 köyde altyapı, içme suyu deposu, arazi yol çalışmaları, su taşkınlarını önlemek için yapılan çalışmalar, köy yolu asfalt çalışmaları, camilerin tadilatı, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan toplantılar ve köylerde bulunan şehitliklerin onarımı, köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun haftada 3 köyü ziyaret etmesi, vatandaşlarla bire bir istişarelerde bulunup sorunları hemen çözmesi, yaşlı ve hasta olan ailelerle özel olarak ilgilenmesi, bölgede devletin sıcak elinin hissedilmesine vesile oluyor.



İlçeye bağlı köylerde eksikliği hissedilen çok amaçlı köy konaklarının yapılması vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılanıyor. Selkisaray köyünde yapılan köy konağı inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylümüzün talepleri en önemli önceliğimizdir. Selkisaray köyümüzün bizden köy konağı talebi oldu. İlgili makamlarımıza bu talebi ilettik ve olur cevabını aldık. Temelimizi atıp kaba inşaatımızı bitirdik. Kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız. Köy konakları köyde yaşayan vatandaşlar için sosyal bir mekan. Kültürel aktivitelerin, köy toplantılarının ve düğün-nişan gibi organizasyonların yapıldığı önemli bir yatırımdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA