Kaymak: "Yaşlılarımıza Pozitif Ayrımcılık Yapıyoruz"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Yaşlılarımıza, engellilerimize, şehit ailelerine, gençlere ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz" dedi.

Vali Osman Kaymak, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Canik ilçesinde bulunan Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, karanfil dağıttı. Vali Kaymak programda yaptığı konuşmasında, "Devletimiz son yıllarda sosyal alanlarda birçok olumlu değişiklik yaptı. Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yaşlılarımıza, engellilerimize, şehit ailelerine, gençlere ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen büyüklerimizin kıymetini bilelim. Onlar bizim velinimetimiz ve huzur kaynağımızdır. Yaşlılarımızdan bizim tek isteğimiz bizlere dua etmeleridir. Devletimiz Afrin'de çok ciddi mücadele veriyor. Tüm uluslararası güçler Türkiye'yi hedef almışlardır. Bizim tek güvencemiz milletimizin birliği, beraberliği ve büyüklerimizin duasıdır. Bunları çok önemsiyorum. Allah sizlere sağlık ve sıhhat versin. Yaşlılar haftanızın kutlu olması dileğiyle, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu.

Daha sonra Vali Kaymak, huzurevinde kalan yaşlılarla birlikte yaş pasta kesti. - SAMSUN