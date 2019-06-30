Kaymak'tan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı masajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, 01 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkenin denizlerde egemenlik hakkını kazandığını ve bu tarihin "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamaya başlandığını hatırlattı.

Yasa doğrultusunda, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, denizciliğinin geliştirilmesi ve daha iyi seviyeye taşınmasının hedeflendiğini vurgulayan Kaymak, "Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız ve kuzeyi tamamen denizle çevrili ilimizde deniz ticaretinin daha da gelişmesi en büyük dileğimizdir." ifadesini kullandı.

Vali Kaymak, denizciliğin Samsun için de önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Denizlerimizin korunması için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük şehri olmakla beraber aynı zamanda yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ile de tüm Türkiye'de en uzun plajlara sahiptir. Sahil Güvenlik teşkilatımız ilimizde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı olarak konuşlanmış olup Sakarya'nın Karasu ilçesinden başlayarak doğuda Gürcistan sınırına kadar uzanan 149 bin 745 kilometrekarelik sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat denizlerimizde kendisine kanunlar ile verilen yetkiler kapsamında faaliyetlerini özveri ile sürdürmektedir."

Kaymak, bu yıl 92. yılını kutlanacak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda tüm şehitlere rahmet ve minnetle gazileri şükranla anarak denizciler başta olmak üzere tüm halkın bayramını kutladığını kaydetti.

Kaynak: AA