Kaymak: "Çarşamba ve Bafra Ovalarında Yetiştirilen Ürünlerin Katma Değeri Artırılmalı"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çarşamba ve Bafra Ovalarında yetiştirilen ürünlerin katma değerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Vali Osman Kaymak, bir düğün salonunda düzenlenen Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği'nin 12. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü toplantıda yaptığı konuşmasında, "Arkadaşlar bizler göreve başlayalı 3 yıl gibi bir zaman oldu. Bu 3 yıl içerisinde çok güzel işler yaptık. 23-24 tane şirketimiz vardı, bunu 13'e düşürdük. Her şirketin yerel müdürü ve yönetimi vardı. Bunları birleştirerek, sayısını indirdik ve iyi bir tasarruf ettik. Tarım Kredi Kooperatifleri artık gündemden kalkmalı, kapanmalı ve bitmeli diye İMF rapor hazırladı. Arkadaşlar, Tarım, Kooperatifsiz asla olmaz. Tarımsız ülke de olmaz. Bunu herkes biliyor. Savunma sanayi, eğitim ve sağlık kadar tarımda önemli. Biz 120 milyon insanı besliyoruz. Tarım olmazsa bu insanları nasıl besleriz. Bu da kooperatifçilikten ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden geçer. Önümüzdeki dönem inşallah tarım politikalarında en büyük rolü Tarım Kredi Kooperatifleri alacak. Tarım Kredi Kooperatifleri tarım politikalarını belirleyen olacak. Onun için bizler kooperatiflerimize sahip çıkacağız. Bu genel kurulumuzun memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, "Tarım Kredi Kooperatifleri prensipte ülke tarımının desteklenmesini öncelemektedir. Tüm dünyada tarım sektörü bütün devletler tarafından her türlü araç kullanılarak desteklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerin genellikle küçük aile işletmeleri aracılığı ile yürütülüyor olması nedeniyle, bu aile işletmelerinin kendilerine ait büyük örgütlü yapılar ile de verimliliklerinin ve rekabet edebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri tam da bu minval üzere görev ifa etmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri üreticiye ayni ve nakdi ihtiyaçlarının tamamına sağlamaya yönelik çalışmalarının yanında, üretilen ürünlerin piyasada oluşan fiyat istikrarsızlıklarına karşı korumaya yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız çiftçilerimize yönelik olarak onlarca destekleme çalışmaları yürütmektedir. En geniş çerçeveden ilimizde çiftçimize sağlanan desteklerden bazıları şunlardır: Mazot, gübre, toprak analiz desteği, ürün pirim desteği, sertifikalı tohum, fide ve fidan desteklemelerine 118 milyon 480 bin TL, çiğ süt desteği, buzağı ve malak desteği, damızlık manda desteği, arıcılık desteği, damızlık koyun ve keçi desteklemelerine 15 milyon 800 bin TL, alabalık ve yeni türler desteği, kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi, su ürünleri yetiştiricilik desteklemelerine 2 milyon 680 bin TL, Ekonomik Yatırım Desteklemelerine 71 milyon 376 bin TL, Genç Çiftçi Desteklemelerine 14 bin 600 TL, DOKAP Desteklemeleri, Tarım Sigortaları Destekleri, İndirimle Tarımsal Kredi Desteklemeleri ve Diğer Tarımsal Desteklemelerine 2017 yılında toplam 187 milyon TL destek sağlanmıştır" diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu desteklerinin artırarak devam ettiğini belirten Vali Kaymak, "Ancak üreticiye en büyük desteği yine kendisi kurmuş olduğu örgütlü yapılar sayesinde, verimliliğini ve rekabet edebilirliğini arttırabileceği, oluşabilecek ekonomik krizlere karşı kendini koruyabileceği ve ihtiyaç duyulduğunda sığınabileceği birliktelik yapıları kurarak sağlayacağı ortadadır. Bu nedenle bu amaca yönelik çalışmalar yürüten, sahip olduğunuz ve bugünde genel kurulunu yaptığımız, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliğimize sahip çıkmanızı, birlikteliğimizi daim edecek her unsuru kullanmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Şimdiye kadar genelde Tarım Kredi Kooperatifleri üretim aşamasında destek veriyor idi, ama bu ürünün pazarlaması aşamasında pek yoktu. Sayın Genel Müdürün ve yönetim kurulunun bu konudaki çalışmaları inanın beni çok mutlu etti. Ürünlerin pazarlama aşamasında ülkemizde çok ciddi sorun var. Ben o anlamda özellikle Çarşamba ve Bafra Ovalarında elde edilen ürünlerin katma değerinin artırılmasına inanıyorum. İnşallah kooperatifimizin bölgemizde yapacağı araştırmalar ile yeni işletmeler kurmasını arzu ediyorum. İnsanlar gıdaya muhtaç, bu anlamda biz ürünlerimizi en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Köyün, tarımın ve toprağın kıymetini bilelim" şeklinde konuştu.

Vali Osman Kaymak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın sonunda, kooperatiflerde en uzun süre görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyelerine plaket verdi.

Toplantıya ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Bölge Müdürü Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, Ziraat Odaları Başkanları ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. - SAMSUN