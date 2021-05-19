Kaylı: "Milli kaynaklarla kalkınacağız"

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Yeniden Refah iktidarında Türkiye borçlanarak ve faiz ödeyerek değil, üreterek ve kazanarak kalkınacak.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Yeniden Refah iktidarında Türkiye borçlanarak ve faiz ödeyerek değil, üreterek ve kazanarak kalkınacak. Bunu da milli kaynaklarımızla yapacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, Yeniden Refah Partisi iktidarında milli kaynaklara yönelerek çok büyük bir kalkınma seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin selametinin ekonomik bekanın teminat altına alınmasıyla mümkün olacağını vurgulayan başkan Fatih Kaylı, "Bunun için de, öncelikle dışa bağımlı olmayan, dış ticaret fazlası veren, ekonomik ve finansal açıdan kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmamızla mümkün olacak" diye konuştu.

Mali kaynak ihtiyacının borçlanarak veya zam ve ilave vergiler yoluyla vatandaşın sırtından karşılamak yerine, borçsuz, zamsız, vergisiz olarak üretilecek kaynaklarla giderileceğini kaydeden Kaylı, "İthalata dayalı ekonomi yerine katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomiye geçiş yapmamız gerekmektedir. Devletimize mali kaynak oluşturmaya, istihdam, üretim ve ihracatı artırarak milli gelirimizi yükseltmeye yönelik bu projelerimiz ekonomik açıdan tam manasıyla bağımsız, 'Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa etmek için gerekli mali kaynakların borçlanma yoluna gitmeden ve milletimize mali külfet yüklemeden sağlanabilmesi bakımından elzemdir" ifadelerini kullandı.

Zaman içerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Milli Kaynaklar programı dahilindeki başlıkları tek tek kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini veren Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Partimizim mali ve ekonomik programı, üretime ve kendi milli ve yerli kaynaklarımızı değerlendirme esası üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki yeraltı zenginliklerimiz de dahil olmak üzere kendi kaynaklarımızı verimli bir biçimde kullanmak suretiyle katma değer üretecek, toplumun tüm kesimlerine ve katmanlarına mali açıdan kazandıracak bir program yürüteceğiz. Programımızı, mali kalkınma yol ve yöntemlerimizi Erzurum'da da halkımızın ilgisine sunmaya başlayacağız. Böylece insanımız Yeniden Refah Partisi'nin neleri başarabileceğini çok daha yakından görmüş olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Kaylı, 19 mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor bayramını da kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı