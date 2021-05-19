Kaylı: "Milli kaynaklarla kalkınacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaylı: "Milli kaynaklarla kalkınacağız"

Kaylı: 'Milli kaynaklarla kalkınacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Yeniden Refah iktidarında Türkiye borçlanarak ve faiz ödeyerek değil, üreterek ve kazanarak kalkınacak.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Yeniden Refah iktidarında Türkiye borçlanarak ve faiz ödeyerek değil, üreterek ve kazanarak kalkınacak. Bunu da milli kaynaklarımızla yapacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, Yeniden Refah Partisi iktidarında milli kaynaklara yönelerek çok büyük bir kalkınma seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin selametinin ekonomik bekanın teminat altına alınmasıyla mümkün olacağını vurgulayan başkan Fatih Kaylı, "Bunun için de, öncelikle dışa bağımlı olmayan, dış ticaret fazlası veren, ekonomik ve finansal açıdan kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmamızla mümkün olacak" diye konuştu.

Mali kaynak ihtiyacının borçlanarak veya zam ve ilave vergiler yoluyla vatandaşın sırtından karşılamak yerine, borçsuz, zamsız, vergisiz olarak üretilecek kaynaklarla giderileceğini kaydeden Kaylı, "İthalata dayalı ekonomi yerine katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomiye geçiş yapmamız gerekmektedir. Devletimize mali kaynak oluşturmaya, istihdam, üretim ve ihracatı artırarak milli gelirimizi yükseltmeye yönelik bu projelerimiz ekonomik açıdan tam manasıyla bağımsız, 'Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa etmek için gerekli mali kaynakların borçlanma yoluna gitmeden ve milletimize mali külfet yüklemeden sağlanabilmesi bakımından elzemdir" ifadelerini kullandı.

Zaman içerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Milli Kaynaklar programı dahilindeki başlıkları tek tek kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini veren Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Partimizim mali ve ekonomik programı, üretime ve kendi milli ve yerli kaynaklarımızı değerlendirme esası üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki yeraltı zenginliklerimiz de dahil olmak üzere kendi kaynaklarımızı verimli bir biçimde kullanmak suretiyle katma değer üretecek, toplumun tüm kesimlerine ve katmanlarına mali açıdan kazandıracak bir program yürüteceğiz. Programımızı, mali kalkınma yol ve yöntemlerimizi Erzurum'da da halkımızın ilgisine sunmaya başlayacağız. Böylece insanımız Yeniden Refah Partisi'nin neleri başarabileceğini çok daha yakından görmüş olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Kaylı, 19 mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor bayramını da kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Abdullah Gül Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Ben Affleck Feyza Aktan Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Arda Turan Gökhan Töre Hakan Arslan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaylı: "Milli kaynaklarla kalkınacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 12:24:47. #1.11#

title