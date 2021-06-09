Kaykaycı Kız Filmi
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Kaykaycı Kız Filmi

Kaykaycı Kız Filmi
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Kaykaycı Kız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kaykaycı Kız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Skater Girl, (Kaykaycı Kız) Hindistan kırsalındaki bir gencin, kaykay tutkusunu keşfetmesiyle hayatını değiştirecek bir serüveni konu alıyor. Prerna, Hindistan kırsalında yaşayan genç bir kadındır. Yaşadığı bölgede genç kızlar için yapılacak birşey olmasa da Prerna, diğerlerinden farklıdır. Prerna’nın kaykay ile tanışması onun yaşamını bambaşka bir noktaya götürür.Kaykay tahtasının üzerine çıkmak artık Prerna için bir tutkudur. Ancak Prerna’nın ailesi başta olmak üzere çevredeki hiç kimse onun kaykaya olan ilgisini hoş karşılamaz. Ancak Prerna kararlıdır. Hayallerinden peşinden giderek ulusal şampiyonalara katılmak için var gücüyle çalışır. Bu yolda onu zorlu engeller beklemektedir.

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Yönetmen: Manjari Makijany

Senaryo: Manjari Makijany, Vinati Makijany

Oyuncular: Rachel Sanchita Gupta, Amrit Maghera, Waheeda Rehman, Shafin Patel, Anurag Arora , Jonathan Readwin, Swati Das, Ankit Rao, Ambrish Saxena, Vivek Yadav, Sohan Suhalka, Sahidur Rahaman

Filmin Türü: Aile

Orijinal Adı: Skater Girl

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD-Hindistan

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

Vizyon Tarihi: 11.06.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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