Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
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Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı

Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan kaykaycı genç yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan kaykaycı genç yaralandı.

İstiklal Caddesi üzerinden gelip Ahmet Akyollu Caddesine dönüş yapmakta olan Ömer İ. (40) yönetimindeki 34 VM 6353 plakalı otomobil, Zafer Caddesi üzerinden kavşağa geken kaykay üzerindeki 15 yaşındaki Enes A. ile çarpıştı. Kaza sonucu kafasını aracın ön camına çarpan genç yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan gence ilk müdahaleyi kavşakta görevli polisler yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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