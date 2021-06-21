Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu
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Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu

Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Her yıl 21 Haziran'da kutlanan Dünya Kaykay Günü etkinlikleri kapsamında kaykayseverler, SPX Skate Fest'te bir araya geldi.

Her yıl 21 Haziran'da kutlanan Dünya Kaykay Günü etkinlikleri kapsamında kaykayseverler, SPX Skate Fest'te bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un desteğiyle Beşiktaş Kaykay Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, izleyiciler gösterileri takip etti.

Yarışmalara katılan sporcular çeşitli hediyeler kazanırken, SPX Kaykay Takımı'nın gösterileri ilgi çekti.

Organizasyona Red Bull Mind the Gap ekibi de kaykay gösterileriyle renk kattı.???????

Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu
Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu
Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu
Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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