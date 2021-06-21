Kaykay tutkunları İstanbul Boğazı'nda buluştu

Her yıl 21 Haziran'da kutlanan Dünya Kaykay Günü'nün coşkusu İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş Kaykay Alanı'nda yaşandı.

Her yıl 21 Haziran'da kutlanan Dünya Kaykay Günü'nün coşkusu İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş Kaykay Alanı'nda yaşandı.

Kaykay sporunun dinamizmini müzik, eğlence, dans ve İstanbul Boğazı'yla buluşturan SPX Skate Fest, renkli görüntülere sahne oldu. Festival izleyicileri gün boyu kaykay gösterilerini takip ederken aynı zamanda gerçekleştirilen yarışmada başarılı olan sporcular da önemli hediyeler kazandılar.

Organizasyonda başarılı yarışmacılar kaykay hediyesinin yanı sıra tişörtler, gözlükler, saatler ve toplamda 5.000 TL'lik hediye çeki kazandılar.

Yüzlerce kaykay tutkununun parçası olduğu etkinlikte gösteri yapılan anlar ise nefes kesti. Festivalde kaykaya yeni başlayan kişiler için bir workshop da düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı