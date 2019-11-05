Kaykay Milli Takımı, Brezilya'da olimpiyat kotası için yarışacak

05.11.2019 10:46

Kaykay Milli Takımı, Brezilya'da, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları Açık Sokak ve Park Kaykay Kalifikasyon Yarışması Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde 11-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Kota müsabakasına katılacak Türk Milli Takımı, 8 Kasım Cuma günü Brezilya'ya gidecek.

Milli takımda Safa Merve Nalçacı, Furkan Başer, Kerem Şahinoğlu, Alparslan Ayhan, Adem Ustaoğlu ve Yusuf Duran kota mücadelesi verecek.

Kaynak: AA