Kaykay Milli Takımı, Brezilya'da olimpiyat kotası için yarışacak
Kaykay Milli Takımı, Brezilya'da, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için mücadele edecek.
Kaykay Milli Takımı, Brezilya'da, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için mücadele edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları Açık Sokak ve Park Kaykay Kalifikasyon Yarışması Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde 11-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Kota müsabakasına katılacak Türk Milli Takımı, 8 Kasım Cuma günü Brezilya'ya gidecek.
Milli takımda Safa Merve Nalçacı, Furkan Başer, Kerem Şahinoğlu, Alparslan Ayhan, Adem Ustaoğlu ve Yusuf Duran kota mücadelesi verecek.